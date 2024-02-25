Окупанти розстріляли дев’ятьох українських полонених. Фото:

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Російські окупанти розстріляли дев’ятьох беззбройних українських полонених на Бахмутському напрямку

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Відповідне відео з’явилося у мережі. Це вже щонайменше четвертий факт розстрілу полонених за місяць. Болючі кадри 25 лютого опублікував Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Telegram-канал DeepState зазначив, що цей злочин трапився 24 лютого. Ймовірно, ворог розстріляв бійців 92-ї окремої механізованої бригади або якого підпорядкованого ОМБр підрозділу.

Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил оборони, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, 18 лютого росіяни розстріляли шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

Також загарбники вбили двох полонених українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

Крім того, 18 лютого поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області росіяни розстріляли трьох українських захисників, взятих у полон.