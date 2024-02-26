У команді Навального заявили, що його мали обміняти на засудженого у Німеччині офіцера ФСБ

Олексій Навальний, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n192772-u-komandi-navalnogo-zayavyly-scho-yogo-maly-obminyaty-na-zasudjenogo-u-nimechchyni-oficera-fsb.html

Ракурс

Співробітниця створеного у 2011 році російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Марія Певчих заявила, що Навального вбили 16 лютого, оскільки соратники змогли домовитися про його обмін на офіцера російської ФСБ Вадима «Соколова» Красікова, котрий перебуває у в’язниці у Німеччині.

.

Про це йдеться у відео, опублікованому сьогодні, 26 лютого, у YouTube-каналі Навального.

56-річного Красікова у 2021 році засудили до довічного ув’язнення за здійснене у серпні 2019 року вбивство у Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Певчих стверджує, що на початку лютого російському диктатору володимиру путіну запропонували обміняти Красікова на Навального та двох американських громадян. За її словами, підтвердження того, що переговори про обмін справді ведуться і зараз перебувають на фінальній стадії, вона отримала ввечері 15 лютого. В вже наступного дня Навальний помер.

Пєвчих заявила, що:

команда ФБК, усвідомлюючи, що з початком повномасштабного вторгнення в Україн путін, який почав вбивати людей десятками тисяч, вже «не перед чим не зупиниться» і загроза для життя Навального значно зросла, знайшла спосіб «визволити» його з увʼязнення — це гуманітарний обмін (російські шпигуни в обмін на політв’язнів);

також формувався список інших політв’язнів, котрих потрібно терміново витягувати з російських тюрем;

цей план нібито допоміг реалізувати відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв;

план замість можливих кількох місяців розтягнувся на два роки через постійні перешкоджання з боку російських і західних чиновників. Попри це, вже до грудня 2023 року план був у дії.

За її словами, хоча план тримався у таємниці, сліди його підготовки можна помітити у ЗМІ. Зокрема, у нещодавньому інтерв’ю ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону путін, не називаючи імен, підтвердив Карлсону переговори про обмін Красікова.

Я розповідаю вам цю історію, щоб у вас була відповідь на питання — чому Навального вбили зараз, — наголосила Певчих. — Путіну чітко дали зрозуміти, що єдиний спосіб отримати Красікова — це обміняти його на Навального. Путін подумав: «Навального на волі я не потерплю. Раз принципово Красікова готові міняти, то треба просто позбутися предмета торгу, підмінити на когось».

Це абсолютно не логічно, абсолютно не раціонально, це поведінка божевільного мафіозі, — додала вона.

Варто додати, що керівник української розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що Навальний помер через обрив тромбу.