У росії зникло тіло Навального

Олексій Навальний, фото: moscow-live.ru

https://racurs.ua/ua/n192476-u-rosiyi-znyklo-tilo-navalnogo.html

Ракурс

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального, який нещодавно помер у колонії, не можуть знайти.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомила представниця Навального Кіра Ярмиш.

За її словами, керівництво виправної колонії № 3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі де до смерті перебував Навальний, стверджувало, що його тіло — у морзі міста Салехарда. Проте коли туди приїхала мати Навального, їй сказали, що тіла не мають.

Адвокат та мати Олексія приїхали до салехардського моргу. Він закритий, незважаючи на запевнення колонії, ніби він працює і тіло Навального знаходиться там, — зазначила Ярмиш. — Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає.

Російське видання ASTRA зв’язалося з бюро судово-медичної експертизи в Салехарді. Там виданню повідомили, що «жодних тіл з колоній вони не приймали».

Цим займається слідчий комітет, дзвоніть їм, — заявив співробітник бюро.

Раніше Ярмиш розповіла, що в офіційному повідомленні, виданому матері Навального, вказано, що його смерть настала 16 лютого о 14.17 за місцевим часом. За її словами, у колонії стверджували, що тіло Навального співробітники російського слідчого комітету забрали до Салехарду, щоб провести з ним «дослідження».