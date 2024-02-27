Нідерланди виділять 100 млн євро на закупівлю снарядів для ЗСУ. Фото:

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Нідерланди виділять 100 млн євро за закупівлю боєприпасів для України за межами Європейського Союзу.

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Ці кошти підуть на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів, бо саме Прага знайшла близько 800 тис. снарядів, але шукатиме фінансування для їх передачі для України. Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Очільник нідерландського уряду висловив сподівання, що інші країни підтримають цю ініціативу. І наголосив, що країни, які нададуть снаряди для ЗСУ, попросили не називати їх.

Натомість премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що майже 15 країн виявили інтерес до ініціативи, яка зосереджена на пошуку терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України на світових ринках.

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петер Павел заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України — поза межами ЄС можна придбати для ЗСУ півмільйона снарядів калібру 155 мм й 300 тис. снарядів калібру 122 мм. Він наголосив, що ці боєприпаси українська армія може отримати за кілька тижнів, але для їх передачі ще потрібно знайти фінансування.