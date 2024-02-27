Кабінет міністрів призначив нового очільника НАЗК. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192799-kabmin-pryznachyv-novogo-ochilnyka-nazk.html

Ракурс

Національне агентство з питань запобігання корупції отримало нового керівника.

.

Кабінет міністрів України у вівторок, 27 лютого, призначив на посаду голови НАЗК Віктора Павлущика. Про це народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Кабмін офіційно призначив Віктора Павлущика новим головою НАЗК, — написав парламентар.

У 2008 році Павлущик отримав диплом спеціаліста Національної академії Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство», він кваліфікований юрист зі знанням англійської мови. А у 2014 році Павлущик отримав диплом спеціаліста Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність «Міжнародний бізнес», кваліфікація економіст-міжнародник.

Упродовж 2008−2015 років Павлущик працював в СБУ, а згодом — у Національному антикорупційному бюро. Останнім часом він керував відділом, який виявляв та розслідував кримінальних корупційних правопорушення, вчинені представниками судової влади та прокурорами.

Як відомо, НАЗК — це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Орган аналізує ситуацію з корупцією в країні та розробляє відповідну Антикорупційну стратегію та державну програму з її реалізації, а також координує виконання цих документів. Також Агентство виявляє корупційні норми у законодавстві.

Нагадаємо, 25 лютого з-поміж 64 кандидатів головою НАЗК обрали Віктора Павлущика. Його кандидатуру підтримали одноголосно — шість голосів «за».