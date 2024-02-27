Росіяни витратили 1,5 млрд дол. на спецоперацію «Майдан-3», кульмінація очікується після 20 травня - Комітет розвідки

https://racurs.ua/ua/n192805-rosiyany-vytratyly-1-5-mlrd-dol-na-specoperaciu-maydan-3-kulminaciya-ochikuietsya-pislya-20.html

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Росіяни вже витратили 1,5 млрд дол. на спецоперацію «Майдан-3». На поширення антиукраїнських настроїв лише у Телеграм пішло майже 250 млн дол.

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Про це йдеться у заяві Комітету з питань розвідки при президентові України.

Мета росіян — деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, поширити дезінформацію про нездатність України здобути перемогу та зменшити підтримку нашої країни у світі.

«Майдан-3» досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів — як всередині України, так і в інших точках світу, — йдеться в заяві.

Методика кампанії — традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Це відбувається на фоні публічних заяв рф про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу рф над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям рф в Україні є небезпечним для світу, а тому рф буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі, — йдеться у повідомленні Комітету розвідки.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.

Раніше українська розвідка повідомляла, що центри ІПСО мають ФСБ, ГРУ, Міноборони рф і навіть адміністрація путіна.

Наприклад, за осінньо-зимову дестабілізацію в Україні відповідав перший заступник адміністрації путіна Сергій Кирієнко. Допомагає йому Владислав Сурков, який раніше був ідеологом проекту «Новоросія». Їхнє завдання — змістити акценти українців із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності.

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що росія провалила найдорожчу у своїй історії ІПСО проти України.

Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію «Майдан-3″ — вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася, — заявив начальник ГУР у кулуарах форуму «Україна. Рік 2024».

Буданов розповів, що в межах цієї операції росіяни спланували: