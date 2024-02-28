Китай знову направить спецпосланця до України, Європи та росії

КНР знову направить спецпосланця до України, Європи та рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192826-kytay-znovu-napravyt-specposlancya-do-ukrayiny-ievropy-ta-rosiyi.html

Ракурс

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Київ.

.

Представник Пекіна у березні побуває в Україні, російській федерації та кількох країнах Європи — Німеччині, Франції та Польщі. Також він буде гостем у штаб-квартирі Європейського Союзу. Візит Лі Хуея розпочнеться з 2 березня. Про це 28 лютого повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ КНР.

Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, починаючи з 2 березня відвідає росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для сприяння політичному розв’язанню української кризи, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у травні 2023 року спецпредставник уряду Китаю вже бував у Києві, країнах Європи та Москві з метою обговорення пропозицій Пекіна стосовно припинення війни. Після поїздки він заявив, що всі відвідані ним країни підтвердили готовність до припинення війни, проте визнав, що наразі Київ і Москва мають абсолютно протилежне бачення її завершення і не готові сідати за стіл переговорів.