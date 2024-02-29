Розвідка має списки осіб, через яких росія намагається реалізувати операцію “Майдан-3”

https://racurs.ua/ua/n192867-rozvidka-maie-spysky-osib-cherez-yakyh-rosiya-namagaietsya-realizuvaty-operaciu-maydan-3.html

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У Головному управлінні розвідки кажуть, що мають списки осіб, через яких рф намагатиметься реалізувати «Майдан-3».

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Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із «червоною зіркою». Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном, — сказав Юсов.

За його словами, з цією метою також відбувається активна «закупівля» та створення телеграм-каналів, створюються ботоферми, які посилюють російську риторику в соцмережах, тощо.

Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень — відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють, — заявив представник Головного управління розвідки.

Нагадаємо, що назву «Майдан-3», як стверджують у ГУР, операції з розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України дали спецслужби рф, бо для них Майдан — це найстрашніша загроза.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку росії отримала назву «Майдан-3». За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у росії та бере початок із радянських спецслужб.