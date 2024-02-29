Похорон Навального - ритуальні служби відмовляються везти тіло, на цвинтарі з'явилися антени для глушіння зв'язку

https://racurs.ua/ua/n192868-pohoron-navalnogo-rytualni-slujby-vidmovlyautsya-vezty-tilo-na-cvyntari-z-yavylysya-anteny-dlya.html

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Соратники загиблого у російській катівні політика Олексія Навального повідомили, що ритуальні служби відмовляються везти тіло політика до церкви, де пройде відспівування.

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Соратники Навального розповіли, що жоден катафалк не погоджується везти тіло політика до церкви ікони Божої Матері «Втамуй моє печалі» у Мар’їно, де 1 березня пройде відспівування.

Спочатку нам не дали зняти похоронну залу для прощання з Олексієм. Тепер, коли має відбутися просто відспівування в церкві, ритуальні агенти повідомляють, що жоден катафалк не погоджується везти туди тіло. Всім бригадам дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не везли, — пишуть соратники Навального.

За словами колишнього голови штабів Навального Леоніда Волкова, всім водіям катафалків «дзвонять невідомі люди та погрожують, щоб тіло Олексія вони не забирали з моргу та нікуди не везли».

Напередодні похорону територію біля цвинтаря почали патрулювати поліцейські. Біля входу підготовлені металеві загородження. Такі самі загородження привезли до церкви, де пройде відспівування. Крім того, як пише Sota, у церкві розклеїли плакати про заборону аудіо- та відеозйомки, а також поставили камеру відеоспостереження над вівтарем.

У церкві, де пройде відспівування Навального, з’явилися плакати про заборону аудіозапису та відеозйомки. Крім того, на ліхтарях навколо Борисовського цвинтаря в Москві з’явилися спеціальні антени, які можуть бути використані для спецзв’язку або для глушіння мобільного зв’язку, повідомляє Sota.

Команда опозиціонера повідомила, що вони будуть вести пряму трансляцію відспівування та похорону політика на його ютуб-каналі.

Соратники Навального запропонували тим, хто не зможе приїхати до Москви для прощання з політиками зробити це 1 березня біля меморіалів у своїх містах. Вони опублікували перелік міст, де є меморіали Навальному. Російських міст у списку немає.

Відспівування Навального пройде 1 березня о 14:00 по Москві в церкві ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі» у Мар’їно.