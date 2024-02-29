Закон про мобілізацію - Комітет Ради поки не підтримав електронні повістки та блокування рахунків

https://racurs.ua/ua/n192882-zakon-pro-mobilizaciu-komitet-rady-poky-ne-pidtrymav-elektronni-povistky-ta-blokuvannya-rahunkiv.html

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Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки 29 березня продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроекту про мобілізацію.

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Його члени поки не підтримали положення про електронні повістки та низку інших пропозицій Кабміну щодо змін у чинне законодавство. Про це у себе на сторінці написала членкиня Комітету народний депутат Ірина Фріз.

Такий результат по розглянутих за два дні напрямках, не правках, тобто відповідне рішення може бути переглянуто.

Комітет, зокрема, не підтримав такі новації:

обмеження щодо виїзду за кордон;

блокування рахунків;

електронні повістки;

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право (тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення даних тощо);

зниження мобілізаційного віку з 27 до 25.

Щодо не підтримки зниження граничного віку по мобілізації, то апелюють до вже ухваленого Верховною Радою закону, який з минулого року лишається не підписаним президентом.

Окрім того, члени комітету не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг.

Обмеження консульських послуг для українців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізації, а й матиме негативні наслідки — підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах перебування (суспільні заходи тощо), збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України, — написала Фріз.

Разом з урядовцями нардепи обговорили питання звільнення від призову під час мобілізації. Підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

наголосили на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізації осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду. Врегулювання питання для інвалідів ІІІ групи — принципове питання, адже маємо тисячі звернень від громадян щодо цієї норми.

Комітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, що серед засуджених громадян України, а також які мають судимість, є охочі приєднатися до лав Збройних сил України.