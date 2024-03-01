Зеленський не поїде до Вірменії й Азербайджану. Фото:

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський не поїде до Азербайджану та Вірменії.

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Візит українського президента не відбудеться через те, що його скасували у Баку. Наразі невідомо, що стало причиною скасування поїздки. Про це повідомило видання Radar Armenia.

Раніше з’явилася інформація, що у березні Зеленський відвідає Єреван і Баку. Зокрема, в ефірі «Радіо Азатутюн», що український президент може прибути Вірменії 4 березня.

Як відомо, Зеленський вже зустрічався з лідерами й Азербайджану, і Вірменії на міжнародних майданчиках. Зокрема, у жовтні минулого року на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді він розмовляв з Ніколою Пашиняном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ніч на 28 лютого здійснив неанонсований раніше Банковою візит до Албанії. Перед тим він побував у Саудівській Аравії, де зустрічався зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром країни Мухаммадом бін Салманом аль Саудом і обговорив із ним формулу миру.

Джерело: Radar Armenia