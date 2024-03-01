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У росії в день похорону Олексія Навального затримали понад 125 людей у 19 містах
У росії повідомили кількість затриманих у день похорону Навальногоhttps://racurs.ua/ua/n192916-u-rosiyi-povidomyly-kilkist-zatrymanyh-u-den-pohoronu-navalnogo.htmlРакурс
У росії в день похорону Олексія Навального затримали понад 125 людей у 19 містах.
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Про це 1 березня написало спеціалізоване російське видання «ОВД-Інфо».
Найбільше затриманих у Новосибірську (31 особа), Єкатеринбурзі (19) та Москві (14).
Серед затриманих — місцеві депутати, учасники поодиноких пікетів, ті, хто приходив попрощатися із вбитим у колонії опозиціонером/планував відвідати прощання, а також ті, хто відвідував стихійні меморіали пам’яті.
У Воронежі затримали Павла Сичова — координатора штабу недопущеного до виборів президента Росії Бориса Надєждіна, який їхав на похорон.
Силовики аргументують затримання «непідкоренням поліції» та «порушенням ковідного режиму».
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