У росії в день похорону Олексія Навального затримали понад 125 людей у 19 містах

https://racurs.ua/ua/n192916-u-rosiyi-povidomyly-kilkist-zatrymanyh-u-den-pohoronu-navalnogo.html

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У росії в день похорону Олексія Навального затримали понад 125 людей у 19 містах.

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Про це 1 березня написало спеціалізоване російське видання «ОВД-Інфо».

Найбільше затриманих у Новосибірську (31 особа), Єкатеринбурзі (19) та Москві (14).

Серед затриманих — місцеві депутати, учасники поодиноких пікетів, ті, хто приходив попрощатися із вбитим у колонії опозиціонером/планував відвідати прощання, а також ті, хто відвідував стихійні меморіали пам’яті.

У Воронежі затримали Павла Сичова — координатора штабу недопущеного до виборів президента Росії Бориса Надєждіна, який їхав на похорон.

Силовики аргументують затримання «непідкоренням поліції» та «порушенням ковідного режиму».