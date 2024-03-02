Олександр Сирський, фото: Сухопутні війська ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192942-u-syrskogo-kart-blansh-na-kadrovi-perestanovky-zelenskyy.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що на початку наступного тижня очікує доповіді та конкретних пропозицій від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін і дій.

.

У Головкома — карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах — будь-які, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, щодня Головком та командувачі перебувають на фронті, де потрібно.