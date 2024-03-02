У Сирського карт-бланш на кадрові перестановки — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n192942-u-syrskogo-kart-blansh-na-kadrovi-perestanovky-zelenskyy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що на початку наступного тижня очікує доповіді та конкретних пропозицій від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін і дій.
У Головкома — карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах — будь-які, — наголосив Зеленський.
За словами Зеленського, щодня Головком та командувачі перебувають на фронті, де потрібно.
Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт — реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей, — наголосив він. — На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій.