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Ракурс
Олександр Сирський, фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Сирського карт-бланш на кадрові перестановки — Зеленський

2 бер 2024, 21:14
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що на початку наступного тижня очікує доповіді та конкретних пропозицій від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін і дій.


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У Головкома — карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах — будь-які, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, щодня Головком та командувачі перебувають на фронті, де потрібно.

Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт — реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей, — наголосив він. — На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій.

Джерело: Ракурс


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