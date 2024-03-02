Сирський провів кадрові перестановки в ЗСУ. Фото:

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Кадрові перестановки серед командирів армійських бригад здійснило командування.

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В окремих бойових бригадах були проведені кадрові перестановки серед командирів. Це було зроблено з метою збереження життя та здоров’я захисників. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який продовжує роботу на східному фронті, повідомив у Telegram.

За його словами, зараз ситуація на фронті складна, але контрольована. За три дні він зрозумів, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одні бригади можуть стримувати атаки росіян та тримати позиції, а інші — ні.

Сирський розповів, що бойові можливості насамперед залежать від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення. Крім того, велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади. В окремі бригади, де спостерігаються проблеми з підготовкою штабу, вже відправили групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.

В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення, — повідомив Сирський.

Також головком ЗСУ відзначив бійців 54-ї ОМБР, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника. Також Сирський подякував воїнам 25-ї ОПДБР, 47-ї ОМБР та 79-ї ОДШБР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу розповів, що звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, бо це було «перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування».