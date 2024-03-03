ДТП у Польщі. Фото: AFP

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Дорожньо-транспортна пригода у Польщі привела до травмування шістьох громадян України.

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У п’ятницю, 1 березня у центрі польського міста Щецин чоловік на легковому авто виїхав на пішохідний перехід, а потім на тротуар, де наїхав на натовп. Після цього порушник намагався втекти й протаранив три машини. Водія затримав один зі свідків інциденту, а 2 березня суд взяв його під варту. Про це 3 березня повідомив воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавський, передає «Радіо Свобода».

За його словами, в ДТП постраждали 20 осіб, серед них — шестеро українців. Постраждалих доправили до семи лікарень.

«Укрінформ» із посиланням на консула України у Гданську Олександра Плодистого повідомило, що постраждали шестеро українок та українець, а також п’ятирічний хлопчик з України. У них зафіксовані травми різного ступеня тяжкості. Ці люди госпіталізовані. У критичному стані перебуває 41-річна українка.

Нагадаємо, 27 січня на повітовій дорозі в польському місті Голембе Люблінського воєводства сталася аварія з автобусом, який перекинувся на дорозі. У ньому їхав 61 українець. Внаслідок ДТП постраждали 18 осіб.

Джерела: «Радіо Свобода», «Укрінформ»