Криза легітимності - визначитися допоможе Конституційний суд

https://racurs.ua/ua/n193000-kryza-legitymnosti-vyznachytysya-dopomoje-konstytuciynyy-sud.html

Ракурс

В Україні вже декілька місяців сперечаються про так звану «кризу 25 травня» і ймовірність втрати легітимності.

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У будь-якому випадку є сили, які абсолютно обґрунтовано будуть ставити питання щодо легітимності президента. Наскільки воно вірне, інше питання, але ставити його можна, вважає Ігор СЛІДЕНКО, суддя Конституційного суду України (2014 — 2022), доктор юридичних наук.

Утім, на його думку, під час війни такого роду дискурси дуже шкідливі для держави.

Тому мені видається, що для влади було б навіть корисно, щоби проблема була вирішена, по-перше, в правовій площині. Наприклад, звернення до того ж самого Конституційного суду, але не за тлумаченням Конституції, а з питанням конституційності норм закону. Конституція ж не забороняє вибори чи не дозволяє їх. Забороняє закон. Так от нехай Конституційний суд визначить конституційність цих норм, — розповів Сліденко у матеріалі «Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ».

Правник рекомендує якомога швидше залучити Конституційний суд, бо до потенційно кризової дати залишилось близько двох із половиною місяців.

На його думку, якщо буде подання в Конституційний суд, то через місяць можна було б отримати рішення і розв’язувати ці питання.

Питання з виборами чи не-виборами буде вирішено. Тому що справді не слід забувати, що глава держави у нас відповідає за два ключових під час війни напрямки — це зовнішня політика і збройні сили. Тому погодьтеся, що якщо хтось буде ставити під сумнів легітимність, це не дуже добре. Навіть попри те, що закон забороняє вибори, провести їх можна. Але, здається, чинна влада, м’яко кажучи, не впевнена у результатах, — каже Сліденко.

Вибори під час війни, на його думку, це максимальна наступна легітимізація для президента. Це карт-бланш для нього, для його дій.

Сліденко переконаний, що в Україні цілком визначена ситуація: немає президента — у 99 процентів випадків його заміщає голова Верховної Ради, а прецеденти були, наприклад, у 2014 році.

Конституцію він би взагалі не чіпав з тієї причини, що триває війна, але питання слід вирішувати, бо по слабких місцях у законодавстві може бити російська федерація.