Володимир Зеленський відреагував на ордери МКС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193041-zelenskyy-prokomentuvav-ordery-mks-na-aresht-dlya-komanduvachiv-rf.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт двох російських командувачів.

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Глава держави привітав рішення МКС видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту рф, яких звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які були скоєні під час обстрілів інфраструктури України у 2022 та 2023 роках. Відповідний коментар Зеленський 5 березня залишив у соціальній мережі X.

Президент відзначив, що кожен командир окупантів, який віддає злочинні накази, повинен знати, що справедливість настане і його притягнуть до відповідальності. Наголосив, що міжнародне правосуддя невідворотне, хоч і вимагає часу.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не приховають їх від відповідальності, — написав він.

Нагадаємо, 5 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації рф Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом рф Віктора Соколова. Їх підозрюють у відповідальності за ракетні удари, завдані окупантами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.