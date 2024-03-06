СБУ провела тестування морського дрона «Авдіївка», фото: СБУ

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СБУ продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

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Відповідні фото та відео сьогодні, 6 березня, опублікував прес-центр СБУ.

В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ «Sea Baby», — вказано в повідомленні.

Перший із цих 35 дронів отримав назву «Авдіївка».

Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом. «Sea baby» 2024 року випуску — це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога, — наголошують у СБУ.

Зазначається, що «Авдіївка», як і кожна модель морських дронів, пройде повний цикл морських випробувань, у процесі яких команда розробників СБУ адаптуватиме новітнє бортове озброєння, спеціально сконструйоване та виготовлене для використання на багатоцільових платформах, якими є «Sea Baby».

Новий «SeaBaby 2024» має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння, — розповів «Хантер», бригадний генерал СБУ.

У СБУ зазначають, що саме за допомогою морських дронів підірвали Кримський міст і вразили загалом 11 російських військових кораблів.