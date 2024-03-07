Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: 18000
Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиківhttps://racurs.ua/ua/n193103-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-demobilizaciu-strokovykiv.htmlРакурс
Володимир Зеленський підписав указ № 149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби».
.
Відповідний указ сьогодні, 7 березня, опублікований на сайті Офісу президента.
Цей указ виданий з метою виконання норм ухваленого Верховною Радою у лютому закону про демобілізацію строковиків. Він передбачає, що у квітні-травні у запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, строк якої завершився під час дії військового стану.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...