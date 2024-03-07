Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків

Володимир Зеленський, фото: 18000

https://racurs.ua/ua/n193103-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-demobilizaciu-strokovykiv.html

Ракурс

Володимир Зеленський підписав указ № 149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби».

.

Відповідний указ сьогодні, 7 березня, опублікований на сайті Офісу президента.

Цей указ виданий з метою виконання норм ухваленого Верховною Радою у лютому закону про демобілізацію строковиків. Він передбачає, що у квітні-травні у запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, строк якої завершився під час дії військового стану.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.