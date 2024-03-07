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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: 18000

Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків

7 бер 2024, 20:07
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Володимир Зеленський підписав указ № 149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби».


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Відповідний указ сьогодні, 7 березня, опублікований на сайті Офісу президента.

Цей указ виданий з метою виконання норм ухваленого Верховною Радою у лютому закону про демобілізацію строковиків. Він передбачає, що у квітні-травні у запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, строк якої завершився під час дії військового стану.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Джерело: Ракурс


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