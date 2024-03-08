На Запорізькому напрямку російські загарбники почали застосовувати гольф-кари в ході штурмів українських позицій.

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Про це сьогодні, 8 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Часто, через брак бронетехніки, загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій — гольф-кари, квадроцикли, багі тощо, — зазначив він. — Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці «колимаги» не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо «колимажні м’ясні штурми».