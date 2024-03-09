Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n193157-naslidky-rosiyskogo-obstrilu-nikopolschyny-pokazav-ofis-genprokurora-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 березня, здійснили обстріл з артилерії Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

.

В результаті загинув 16-річний підліток, також поранено 22-річного місцевого жителя. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.).