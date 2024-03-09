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Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Офіс генпрокурора
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини показав Офіс генпрокурора (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193157-naslidky-rosiyskogo-obstrilu-nikopolschyny-pokazav-ofis-genprokurora-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 березня, здійснили обстріл з артилерії Червоногригорівської громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
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В результаті загинув 16-річний підліток, також поранено 22-річного місцевого жителя. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу.).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф, — наголошують у відомстві.
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