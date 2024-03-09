Папа Римський вважає Україна повинна мати «відвагу білого прапора» у переговорах з рф

Папа Римський Франциск, фото: PICRYL

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Папа Римський Франциск вважає, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою «білого прапора», і вести переговори про припинення війни з росією, яка почалася після повномасштабного російського вторгнення два роки тому.

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Про це він заявив в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI ще на початку лютого, проте текстова версія інтерв’ю з’явилася лише сьогодні, 9 березня, повідомляє агентство Reuters.

Таким чином, заява Франциска була зроблена ще за місяць до того як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова знову прийняти мирні переговори між Україною та рф.

В інтерв’ю Франциска запитали про його позицію у суперечці між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, оскільки вона не змогла дати відсіч російським військам, і тими, хто стверджує, що це легітимізує дії сильнішої сторони. Інтерв’юер використав у запитанні термін «білий прапор».

Це одна з інтерпретацій, це правда", — заявив Франциск. — Але я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора, і веде переговори.

На думку Франциска, переговори повинні відбуватися за допомогою міжнародних сил.

Слово «переговори» — це мужнє слово. Коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори, — додав він.

Вважається, що Франциск вперше вжив такі терміни, як «білий прапор» або «переможений», обговорюючи війну в Україні, хоча в минулому він говорив про необхідність переговорів.

Можна відчувати сором, — сказав Франциск про переговори, — але скільки загиблих вона (війна —ред.) принесе в кінцевому підсумку? (Треба — ред.) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником.

Він загадав Туреччину серед країн, які запропонували свою кандидатуру, а також відповів «я тут» на запитання, чи готовий бути посередником.

Не соромтеся вести переговори, поки все не стало ще гірше, — вважає Франциск.

Джерело: Reuters