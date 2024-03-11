Аеропорт «Бориспіль». Фото:

https://racurs.ua/ua/n193205-ukrayina-pochynaie-peregovory-z-ssha-ta-ies-schodo-vidnovlennya-aviaperevezen-kubrakov.html

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Київ офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень в Україні.

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Також консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. Однак зараз рано говорити про якісь терміни. Зараз українська влада передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми. Про це віце-прем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю, — зазначив він.

Міністр відзначив, що розроблено різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Однак Києву важливо почути перший офіційний зворотний зв’язок від регуляторів.

За його словами, є авіакомпанії з Європи, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку. Зараз переговори тривають з трьома українськими компаніями.

Кубрак додав, що створення власного національного авіаційного оператора під час війни це точно не є головним пріоритетом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може відкрити один з цивільних аеропортів ще до закінчення повномасштабної війни з російською федерацією.

Джерело: «РБК-Україна»