Верховний суд розтлумачив використання нецензурної лексики у процесуальних документах

https://racurs.ua/ua/n193223-verhovnyy-sud-roztlumachyv-vykorystannya-necenzurnoyi-leksyky-u-procesualnyh-dokumentah.html

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Верховний суд висловився щодо використання нецензурної лексики та символів у процесуальних документах.

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Як повідомила прес-служба ВС 11 березня, йдеться про постанову Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, який розглянув касаційну скаргу заявника на ухвалу АП ВАКС.

Скаржнику повернули апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС у зв’язку з тим, що ці скарги містили образливі висловлювання на адресу суддів, що є неприйнятним.

Учасники справи зобов’язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу. Заяви і скарги, що подаються до суду, мають відповідати вимогам чинного законодавства. У текстах цих документів не можна використовувати образливі та лайливі слова, символи, зокрема, для надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового процесу, їхнім представникам і суду, — йдеться у повідомленні ВС.

В іншому разі це свідчить про очевидну неповагу автора документа до честі, гідності цих осіб. Такі дії суперечать основним засадам і завданням судочинства та можуть бути визнані судом як зловживання процесуальними правами.