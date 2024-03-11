Поліцейський з «20 днів у Маріуполі» не тільки один з героїв фільму, але і його рятівник

Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав "Оскар"

https://racurs.ua/ua/n193228-policeyskyy-z-20-dniv-u-mariupoli-ne-tilky-odyn-z-geroyiv-filmu-ale-i-yogo-ryativnyk.html

Ракурс

Поліцейський Володимир Нікулін — не тільки головний герой оскароносного фільму «20 днів у Маріуполі», але і його рятівник.

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Як повідомили у Нацполіції 11 березня, правоохоронець допоміг врятуватися знімальній групі та вивезти відзнятий матеріал із захопленого міста. Він вірив, що матеріал про події у місті має побачити весь світ.

Разом зі знімальною групою вони їхали 20 годин на розбитому авто по окупованій території. Нікулін віз журналістів разом із власною сім'єю. Вони проїхали 15 ворожих блокпостів.

Страшно подумати, що було б, якби окупанти знайшли під сидіннями відеозаписи із доказами вбивств маріупольців російськими окупантами, — пишуть у Нацполі.

Володимир Нікулін служить вже 30 років. У 2014 році виїхав з тимчасово окупованого Донецька, ніс службу в оточеному Маріуполі. У серпні 2023 року був поранений, коли надавав допомогу постраждалим внаслідок російського обстрілу Покровська.

Поліцейський закликає міжнародну спільноту пам’ятати про злочини російських загарбників і нагадує, що ці 20 днів у Маріуполі — то був тільки початок. І досі окупаційні війська щодня безжально знищують Україну.