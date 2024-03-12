1000 повітряних тривог пролунали в Києві з початку повномасштабного вторгнення

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1000 повітряних тривог пролунали в Києві з початку повномасштабного вторгненняhttps://racurs.ua/ua/n193244-1000-povitryanyh-tryvog-prolunaly-v-kyievi-z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya.htmlРакурс
У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пролунали вже рівно 1000 повітряних тривог.
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Про це сьогодні, 12 березня, повідомила прес-служба КМВА.
Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми — переможемо! — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.
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