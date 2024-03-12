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У Києві вже пролунала 1 тис. повітряних тривог, фото: «Львівський портал»

1000 повітряних тривог пролунали в Києві з початку повномасштабного вторгнення

12 бер 2024, 13:06
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У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пролунали вже рівно 1000 повітряних тривог.


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Про це сьогодні, 12 березня, повідомила прес-служба КМВА.

Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми — переможемо! — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Джерело: Ракурс


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