1000 повітряних тривог пролунали в Києві з початку повномасштабного вторгнення

У Києві вже пролунала 1 тис. повітряних тривог, фото: «Львівський портал»

https://racurs.ua/ua/n193244-1000-povitryanyh-tryvog-prolunaly-v-kyievi-z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya.html

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У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пролунали вже рівно 1000 повітряних тривог.

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Про це сьогодні, 12 березня, повідомила прес-служба КМВА.