1000 воздушных тревог прозвучали в Киеве с начала полномасштабного вторжения

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В Киеве уже прозвучали 1 тыс. воздушных тревог, фото: «Львовский портал»
1000 воздушных тревог прозвучали в Киеве с начала полномасштабного вторженияhttps://racurs.ua/n193244-1000-vozdushnyh-trevog-prozvuchali-v-kieve-s-nachala-polnomasshtabnogo-vtorjeniya.htmlРакурс
У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пролунали вже рівно 1000 повітряних тривог.
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Про це сьогодні, 12 березня, повідомила прес-служба КМВА.
Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми — переможемо! — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.
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