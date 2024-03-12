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Ракурс
В Киеве уже прозвучали 1 тыс. воздушных тревог, фото: «Львовский портал»

1000 воздушных тревог прозвучали в Киеве с начала полномасштабного вторжения

12 мар 2024, 13:06
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У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пролунали вже рівно 1000 повітряних тривог.


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Про це сьогодні, 12 березня, повідомила прес-служба КМВА.

Загальна тривалість 1165 годин і 26 хвилин. Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми — переможемо! — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Источник: Ракурс


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