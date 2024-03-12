Кінець Союзу православних журналістів - СБУ знешкодила російську агентурну мережу під прикриттям УПЦ (МП)

https://racurs.ua/ua/n193251-kinec-souzu-pravoslavnyh-jurnalistiv-sbu-zneshkodyla-rosiysku-agenturnu-mereju-pid-prykryttyam.html

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СБУ знешкодила масштабну російську агентурну мережу, яка під прикриттям УПЦ (МП) проводила інформаційні диверсії. Йдеться про союз православних журналістів.

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Зловмисники поширювали матеріали, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували війну проти України.

СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, 4 фігурантів уже затримано. Серед них — один з очільників столичного храму УПЦ (МП).

Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

В Офісі генпрокурора розповіли, що, за даними слідства, задля конспірації діяльності очільник організації використовував офіційно зареєстровані суб'єкти господарювання, пов’язані з медійною сферою.

До складу організації увійшли керівники громадських організацій, працівники медійного блоку УПЦ (МП), які виготовляли та поширювали антиукраїнські матеріали, що підривають довіру до українського суспільства, пропагують повернення України в зону релігійного, культурного та політичного впливу рф.

Учасники групи розробили та висвітлювали в медіа, в тому числі західних країн, викривленої інформації щодо процесу переходу релігійних громад УПЦ до ПЦУ.

Для поширення російських наративів використовували спільноти у соціальних мережах, відеохостинг YouTube та медіамайданчики.

За результатами проведених понад 20 обшуків у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях та місті Києві вилучено докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру 14 учасникам злочинної організації.