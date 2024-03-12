Президент Румунії Клаус Йоханніс балотуватиметься на посаду генерального секретаря НАТО

https://racurs.ua/ua/n193265-z-yavyvsya-sche-odyn-kandydat-na-posadu-genseka-nato.html

Ракурс

Президент Румунії Йоганніс оголосив, що вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО.

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Про це повідомила 12 березня газета G4Media.

Румунія бере участь у всіх місіях НАТО, ми робимо внесок на Балканах, у безпеку Чорного моря, ми безумовно підтримуємо Україну, — наголосив він.

Йоханніс каже, що Альянс потребує оновленого погляду на свою місію, тож у цьому стане в пригоді його досвід. Ще він вважає, що Східна Європа має зробити цінний внесок у дискусії та рішення, що ухвалюються в Альянсі.

У жовтні 2024 року Єнс Столтенберг має залишити посаду генсека НАТО, яку він обіймає з 2014 року.

Раніше видання Politico писалое, що нові члени ЄС незадоволені ймовірним призначенням прем'єра Нідерландів Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Під новими членами ЄС маються на увазі, держави, що увійшли до блоку після 2004 року. Це держави Центральної та Східної Європи.

Серед претендентів на цю посаду були президент Румунії Йоганніс, уряд якого повідомив НАТО про свою потенційну кандидатуру в лютому, і прем'єр Естонії Кая Каллас, яка ще не подала свою кандидатуру, але висловила зацікавленість минулого року.

Каллас також розглядається як наступниця Борреля на посаді Верховного представника ЄС з питань закордонних справ.