У Словаччині масштабні протести проти уряду Фіцо і на підтримку України

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У Словаччині тисячі людей вийшли на протест проти уряду і на підтримку України.

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Критики прем'єра Роберта Фіцо та його уряду занепокоєні різкою критикою військової допомоги Україні та прагненням відновити зв’язки з росією, пише «Радіо Свобода».

Акція протесту почалася з сигналу повітряної тривоги. «Люди в Україні чують це щодня», — сказав організатор протесту Міхал Гворецький. Організатори оцінили кількість учасників у п’ять тисяч.

Раніше прем'єр Словаччини Фіцо виступив із черговою критикою стратегії західних країн щодо війни в Україні. Він заявив, що «Захід надзвичайно підтримує цю війну».

У 2022 році деякі західні країни відмовляли Україну від підписання мирної угоди з росією, мовляв, використовуємо війну в Україні для ослаблення росії, надаватимемо Україні військову та економічну допомогу, введемо санкції проти росії та послабимо росію як таку на міжнародному. рівні, політично, економічно та фінансово. Це не працює, — сказав словацький прем'єр.

За його словами, Москва захопила більше територій, аніж звільнив Київ, до того ж у рф не відбулося економічного колапсу, а підтримка путіна не падає.

Так, напевно, у нас є право запитувати, чи ця стратегія Заходу хороша? Я стверджую, що стратегія Заходу в Україні не працює, — заявив Фіцо.

Він закликав «відкрити тему негайного припинення вогню» та розпочати переговори.

Я думаю, що краще 10 років лаятись за столом переговорів, ніж залишити на 10 років росіян та українців вбивати один одного, — додав прем'єр.

Президентка Словаччини Чапутова розкритикувала Фіцо, вона порівняла політику його уряду з політикою уряду угорського премʼєра Віктора Орбана.

За словами президентки Словаччини, Фіцо «випробовує межі демократії» судовою реформою і нападками на Конституційний суд, порівнявши його з Орбаном.