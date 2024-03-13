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Легіон «Свобода росії» повідомляє, що «ночує в рідних краях»
Легіон «Свобода росії» повідомляє, що «ночує в рідних краях»https://racurs.ua/ua/n193274-legion-svoboda-rosiyi-povidomlyaie-scho-nochuie-v-ridnyh-krayah.htmlРакурс
Легіон «Свобода росії» повідомляє, що «ночує в рідних краях».
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Ночуємо в рідних краях, — відзвітував уранці 13 березня легіон.
Бійці додали, що утримують позиції та просуваються далі. Також вони опублікували відео знищення ворожого пункту управління.
Бійці легіону «Свобода росії», «Російського добровольчого корпусу» і «Сибірського батальйону» залишаються в Курській і Бєлгородській областях росії та анонсують «спекотну ніч»
Ми тримаємо вже наші позиції і просуваємось далі. На ніч путінським військам приготуватися, — заявили в легіоні «Свобода росії».
Цим походом ми вирішуємо і воєнні і політичні цілі. Перш за все, звісно, ми відволікаємо на себе увагу та резерви путінської армії, вони вимушені концентрувати сили в Бєлгородській області замість того, щоб направляти їх на українські території.
Також ми посилаємо сигнал російському суспільству та опозиції. Після вбивства Олексія Навального в росії деморалізований антивоєнний рух і ми посилаємо сигнал: «Ви не одні, є люди, які готові зі зброєю в руках боротися проти путінського режиму, — розповів доброволець легіону «Свобода росії» Олексій Барановський.
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