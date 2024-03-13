Німеччина проведе аудит та перевірку своїх ракет Taurus

Німеччина приводить у готовність усі свої ракети Taurus — Die Welt.

https://racurs.ua/ua/n193277-nimechchyna-provede-audyt-ta-perevirku-svoyih-raket-taurus.html

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Німеччина приводить у готовність усі свої ракети Taurus.

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За даними видання Die Welt, уряд ФРН ухвалив рішення модернізувати і повернути до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus.

Уряд ФРН прийняв рішення модернізувати та повернути в дію всі далекобійні ракети TAURUS. Їх в арсеналі — близько 600 штук, але лише половина вважається працездатною після технічного вдосконалення, проведеного у 2018 році, а в решти закінчився термін сертифікації.

Тепер усі вони пройдуть перевірку або відправлять на капітальний ремонт. Рішення про введення в дію всіх TAURUS відкриває перед урядом у Берліні нові можливості передачі озброєння Україні.

Можливий круговий обмін із союзниками. Згідно з цим варіантом, Німеччина може передати ракети TAURUS Великій Британії, а та своєю чергою поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.

Як підкреслює Die Welt, щодо цієї пропозиції у Німеччині ведуться жорсткі дискусії — канцлер Олаф Шольц та міністр оборони Борис Пісторіус виступають категорично проти, а глава МЗС Анналена Бербок та частина парламентарів підтримують такий варіант.

Міністерство оборони відмовилося надати коментарі з цього питання на запит Die Welt. У Бундестазі 14 березня відбудеться нове голосування щодо питання про постачання крилатих ракет Taurus Україні.