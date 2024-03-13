США готові надати Україні потужніші ATACMS - WSJ

https://racurs.ua/ua/n193285-ssha-gotovi-nadaty-ukrayini-potujnishi-atacms-wsj.html

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США готові надати Україні ракети ATACMS з більшою дальністю ураження.

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За словами американських чиновників, Україна давно наполягає на тому, щоб Пентагон надав ЗСУ ракети ATACMS, які мають дальність дії понад 180 миль (близько 290 км) і можуть посилити здатність України завдавати ударів по російських військах у Криму.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для власних військових потреб. Але зараз Пентагон відкритий для надання ПЗРК більшої дальності завдяки прогресу в придбанні новітніх систем Precision Strike. Це усуває головну перешкоду на шляху до надання ракет великої дальності, хоча офіційні особи відмовилися повідомити, чи надішле їх Байден, — йдеться у статті.

12 березня Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів.

Це перший пакет озброєнь від США у цьому році — востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів.

У Пентагоні очікують, що воно надійде до ЗСУ в найкоротші терміни. Для фінансування пакета використали залишкові кошти, схвалені Конгресом раніше.

Втім, у Пентагоні підкреслили: грошей на поповнення власних запасів зброї у США поки немає.