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Ракурс
Полігон з окупантами на Луганщині обстріляли ракетами. Фото:

ЗСУ вдарили ракетами по полігону з окупантами

14 бер 2024, 10:18
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Ракетна атака була здійснена на полігон у тимчасово окупованій Луганській області.


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У середу, 13 березня, три невстановлені ракети атакували військовий полігон у районі окупованого села Трьохізбенка. Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 російських окупантів. Про це 14 березня повідомив російський Telegram-канал АSTRA.

Точна кількість загиблих та поранених невідома, — пишуть у пабліку.

Нагадаємо, ЗСУ регулярно б’ють по ворожих полігонах. Зокрема, 21 лютого було завдано удару по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області. Тоді було знищено близько 60 окупантів.

А 20 лютого три ракети з реактивних систем залпового вогню HIMARS поцілили по місцях скупчення російських загарбників в населеному пункті Трудівське Донецької області. Тоді заявлялося про 65 ліквідованих росіян.

Джерело: Ракурс


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