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Ракурс
Потужні вибухи прогриміли в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Низка вибухів прогриміла в Бєлгороді — про атаку попереджали російські легіони

14 бер 2024, 12:19
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Російський Бєлгород 14 березня був під обстрілом.


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В обласному центрі прогриміла низка вибухів, лунає сигнал повітряної тривоги. Очевидці публікують світлини, на яких видно стовпи диму. Схоже, у місті були влучання. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Сьогодні вранці російські легіонери закликали жителів Курської та Брянської області негайно евакуюватися або йти в укриття, бо завдаватимуть ударів по військових об'єктах окупантів. «Російський добровольчий корпус» у Telegram відзначив, що керівництво цих областей проігнорувало попередження, озвучене 13 березня та не вжило жодних заходів з евакуації мирного населення.

Тому я звертаюся на пряму до жителів цих регіонів — негайно покиньте Курщину, Білгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення, — заявив один із добровольців.

Потужні вибухи прогриміли в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Потужні вибухи прогриміли в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Потужні вибухи прогриміли в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Потужні вибухи прогриміли в Бєлгороді. Фото: соцмережі

Нагадаємо, вночі 14 березня системи ППО працювали у Бєлгородській та Курській областях. А вранці російське Міністерство оборони виступило із заявою про начебто відбиття повітряної атаки. У відомстві нафантазували про «перехоплення та знищення» 25 безпілотників.

Джерело: Ракурс


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