Потужні вибухи прогриміли в Бєлгороді. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n193311-nyzka-vybuhiv-progrymila-v-bielgorodi-pro-ataku-poperedjaly-rosiyski-legiony.html

Ракурс

Російський Бєлгород 14 березня був під обстрілом.

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В обласному центрі прогриміла низка вибухів, лунає сигнал повітряної тривоги. Очевидці публікують світлини, на яких видно стовпи диму. Схоже, у місті були влучання. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Сьогодні вранці російські легіонери закликали жителів Курської та Брянської області негайно евакуюватися або йти в укриття, бо завдаватимуть ударів по військових об'єктах окупантів. «Російський добровольчий корпус» у Telegram відзначив, що керівництво цих областей проігнорувало попередження, озвучене 13 березня та не вжило жодних заходів з евакуації мирного населення.

Тому я звертаюся на пряму до жителів цих регіонів — негайно покиньте Курщину, Білгородщину, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь з військових цілей на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення, — заявив один із добровольців.

Кадры нового обстрела Белгорода.

РДК дают 1.5 часа на эвакуацию, время вышло. pic.twitter.com/e42qHaI7ex — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 14, 2024

Нагадаємо, вночі 14 березня системи ППО працювали у Бєлгородській та Курській областях. А вранці російське Міністерство оборони виступило із заявою про начебто відбиття повітряної атаки. У відомстві нафантазували про «перехоплення та знищення» 25 безпілотників.