Російські добровольці вимагають евакуації цивільних з Курщини та Бєлгородщини

https://racurs.ua/ua/n193321-rosiyski-dobrovolci-vymagaut-evakuaciyi-cyvilnyh-z-kurschyny-ta-bielgorodschyny.html

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Легіон «Свобода росії» заявив про знищення двох складів боєприпасів окупантів у Тьоткіному на Курщині.

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Легіон оприлюднив у Telegram відео з палаючими будівлями, стверджуючи, що це результат їхньої вдалої операції.

Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ у Тьоткіному. Красиво горить, — йдеться у повідомленні.

Російські добровольці вимагають евакуації цивільних з Курщини та Бєлгородщини.

РДК, Легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон закликають губернаторів Курської та Бєлгородської областей оголосити евакуацію цивільного населення з усієї території цих регіонів.

Добровольці попереджають, що жертви серед мирного населення через бої будуть на совісті губернаторів.

Вони вимагають не перешкоджати евакуації та продовжать операцію зі звільнення областей до досягнення всіх цілей.

РДК веде в Росії наступальні дії, — заявив уранці 14 березня голова штабу корпусу Олександр (Фортуна).

Є успіх, він розвивається по всіх секторах. Ми продовжуємо рухатися і просуватися уперед. Якщо ми говоримо про контроль певних населених пунктів, то я б обережно про це говорив. Всім варто розуміти, що під час проведення подібних бойових дій утворюється так звана «сіра зона», яка зі змінним успіхом контролюється, розширюється. Наша задача цю «сіру зону» розширити та перетворити на контрольовані території, — розповів він.

За словами Олександра, йдеться в тому числі про населений пункт Тьоткіно в Курській області та прилеглі території, за контроль над якими наразі точаться бої. Щодо втрат серед бійців об'єднаних сил російських добровольців (РДК, легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон), які беруть участь в операції, військовий лише поінформував, що, зокрема, зі сторони РДК вони відсутні.