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Ракурс
Армія рф прикривається місцевими, які хочуть виїхати з Грайворона

Армія рф прикривається місцевими, які хочуть виїхати з Грайворона (ВІДЕО)

14 бер 2024, 20:06
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Російські війська стають на заваді місцевим жителям і не дозволяють залишити місто Грайворон.


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Використовують їх, як живий щит, — представник ГУР Юсов.

Своєю чергою, Сибірський батальйон заявляє, що з Грайворона йде великий потік авто в напрямку Бєлгорода. Місцеві дослухались порад про евакуацію і намагаються прорватися.

Люди їдуть із Грайворону, який знаходиться неподалік села Козинка, де 14 березня тривав бій.

Тим часом Сибірський батальйон повідомляє, що у Грайвороні паніка. Аномальний потік машин намагається залишити місто у напрямку Бєлгорода.

Легіон «Свобода России» удень 14 березня повідомив про знищення двох військових складів у Курській області.

На території Курської та Бєлгородської області росії, куди увійшли легіон «Свобода росії», Російський добровольчий корпус та «Сибірській батальйон», «ведуться активні бойові дії», повідомив у коментарі представник ГУР Юсов.

Крім ого, Добровольче російське формування легіон «Свобода России» повідомило про точний удар по двох складах боєкомплектів ЗС рф в смт Тьоткіно Курської області, після чого там почалась пожежа.

Російські військові пабліки написали сьогодні, що Україна «нібито висадила десант із вертольотів у селі Козинка Бєлгородської області (там знаходиться прикордонний перехід Грайворон)». Там зараз триває бій.

Джерело: Ракурс


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