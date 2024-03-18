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Ракурс
Чоловік на велосипеді намагався перетнути кордон із Румунією, скріншот відео

Порушник на велосипеді подолав 750 км, намагаючись потрапити до Румунії — ДПСУ (ВІДЕО)

18 бер 2024, 17:58
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Чоловік на велосипеді намагався перетнути кордон України із Румунією.


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Відповідне відео сьогодні, 18 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що чоловік подолав на велосипеді 750 км, рухаючись до прикордоння із Миколаєва.

Рух невідомого в бік сусідньої країни помітили прикордонники й затримали його за 350 м від прикордоння. Для зручності пересування чоловік використовував велосипед, який придбав у Миколаєві та звідти своїм ходом подолав понад 750 км, — зазначають у ДПСУ.

На порушника складено адмінпротокол.

Джерело: Ракурс


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