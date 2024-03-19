Руйнування на Сумщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n193480-okupanty-zavdaly-274-udary-po-sumschyni-za-dobu-policiya-foto.html

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Сумська область продовжує потерпати від російських обстрілів.

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Упродовж 18 березня військові країни-агресора завдали 274 удари по території регіону. Під обстрілами були Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади. Про це 19 березня повідомила поліція Сумщини.

А в ніч на сьогодні ворог ще п’ять разів обстріляв прикордонні населені пункти та території. Влада зафіксувало 11 вибухів, заявили в обласній військовій адміністрації.

В оперативному командуванні «Північ» нарахували 45 обстрілів (184 вибухи) із різних видів озброєння протягом доби. Військові повідомили, що росіяни стріляли з мінометів, ствольної артилерії, скидали керовані авіабомби, застосовували дрони та, ймовірно, танк.

Нагадаємо, останніми днями у Сумській області дуже важка ситуація з обстрілами. В ОВА заявляли, що ворог стирає з лиця землі прикордонні райони — росіяни застосовують фугасні авіабомби, керовані авіаційні бомби та артилерію. Деякі села виглядають уже як зруйновані Мар’їнка та Бахмут.