Трамп змушений екстрено продати частину активів, щоб врятуватися від рішення суду

https://racurs.ua/ua/n193493-tramp-zmushenyy-ekstreno-prodaty-chastynu-aktyviv-schob-vryatuvatysya-vid-rishennya-sudu.html

Ракурс

Колишній президент США Дональд Трамп може бути змушений швидко і невигідно, в «пожежному порядку», продати частину своїх активів, щоб відтермінувати виконання рішення суду в цивільний справі на час апеляції.

.

«Голос Америки» пише, що 18 березня адвокати Трампа повідомили суду, що їм не вдалося знайти страхову компанію, яка б гарантувала його облігацію, що дозволило б колишньому президенту оскаржити вирок у розмірі 454 млн дол. у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку і не вносити всю суму самостійно.

Трамп повинен або знайти готівку, або внести облігацію, щоб запобігти арешту його власності владою штату на час, поки він оскаржує рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого, яке зобов’язує його та співвідповідачів виплатити 464 млн дол. штрафу та відсотків за неправильне визначення вартості майна та обман кредиторів і страховиків.

У вівторок Трамп написав в соцмережі Truth Social, що такі вимоги фактично позбавляють його права на апеляцію і змушують віддавати заставу, або продавати активи за заниженими цінами «в пожежному порядку».

У заяві адвокатів Трампа йдеться:

Хоча Trump Organization має сильну ліквідну позицію, у неї немає 1 мільярда доларів готівкою.

Адвокати Трампа оцінюють вирок і звільнення під заставу як «вкрай непропорційні» і подають клопотання про дозвіл внести нижчу заставу. Якщо суд не погодиться на ці зміни або не продовжить термін, Трампу доведеться виплачувати штраф з 25 березня.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що готова почати конфіскацію активів Трампа, якщо у колишнього президента закінчиться готівка.