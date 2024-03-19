Московити заявили, що Франція готує до виряджання в Україну 2 тис. військових, Париж прокоментував

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Глава Служби зовнішньої розвідки росії Сергій Наришкін заявив, що уряд Франції вже готує до відправлення в Україну військовий контингент у складі близько 2 тис. осіб. Французький уряд назвав заяви Наришкіна дезінформацією.

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За словами Наришкіна, російська спецслужба отримала дані про те, що «контингент для відправлення на Україну вже готується» і «на початковому етапі він становитиме близько двох тисяч людей».

Французькі військові побоюються, що такий значний військовий підрозділ не вдасться перекинути та розквартирувати в Україні непомітно. Таким чином, він стане пріоритетною легітимною мішенню для атак з боку російських збройних сил, — цитує Наришкіна прес-бюро СЗР.

Невдовзі після цього Міністерство оборони Франції поширило власну заяву, в якій сказано:

Прийом, до якого вдався глава Служби зовнішньої розвідки росії, знову показує, як росія систематично використовує дезінформацію. Ми вважаємо такі провокації безвідповідальними".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що для захисту України від російської агресії у майбутньому можуть бути спрямовані війська західних країн.

Основні країни НАТО, зокрема Німеччина та США, а також керівництво самого блоку, заявили, що таких планів зараз немає.