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Евакуація пораненого мирного жителя, скріншот відео
Евакуацію пораненого російським обстрілом жителя Донеччини показала поліція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193512-evakuaciu-poranenogo-rosiyskym-obstrilom-jytelya-donechchyny-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
У Красногорівці на Донеччині евакуаційна група «Білий Янгол» врятувала пораненого 72-річного місцевого жителя.
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Відповідне відео сьогодні, 20 березня, опублікувала прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що приліт ворожого снаряду зруйнував будинок, в якому мешкав постраждалий.
Чоловік вижив випадково — буквально за мить до вибуху вийшов з кімнати, яка опинилась в епіцентрі удару. Людина отримала травми голови, кінцівок і проникаюче в живіт, — вказано в повідомленні.
На порятунок примчали «білі янголи», який довелося добиратися під обстрілом, у місті підіймалися стовпи чорного диму.
Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу — зупинили кровотечу, наклали шину, обробили рани. Чоловіка швидко доставили до лікарні. Є всі шанси, що він одужає, — зазначають у поліції.
«Гаряча лінія» групи «Білий Янгол» на Мар’їнському напрямку 066−56−10−102. Правоохоронці цілодобово виїжджають на допомогу, — додають у поліції.