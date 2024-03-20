Евакуація пораненого мирного жителя, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193512-evakuaciu-poranenogo-rosiyskym-obstrilom-jytelya-donechchyny-pokazala-policiya-video.html

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У Красногорівці на Донеччині евакуаційна група «Білий Янгол» врятувала пораненого 72-річного місцевого жителя.

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Відповідне відео сьогодні, 20 березня, опублікувала прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що приліт ворожого снаряду зруйнував будинок, в якому мешкав постраждалий.

Чоловік вижив випадково — буквально за мить до вибуху вийшов з кімнати, яка опинилась в епіцентрі удару. Людина отримала травми голови, кінцівок і проникаюче в живіт, — вказано в повідомленні.

На порятунок примчали «білі янголи», який довелося добиратися під обстрілом, у місті підіймалися стовпи чорного диму.

Поліцейські надали постраждалому першу медичну допомогу — зупинили кровотечу, наклали шину, обробили рани. Чоловіка швидко доставили до лікарні. Є всі шанси, що він одужає, — зазначають у поліції.