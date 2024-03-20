З'явилися перші кадри наслідків обстрілу підприємства у Харкові

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З’явилися перші кадри наслідків обстрілу підприємства у Харкові.

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Уранці 20 березня внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено друкарню та меблевий цех у Холодногірському районі міста.

У Харкові може бути щонайменше троє загиблих, внаслідок російського удару (попередньо — крилатою ракетою X-59) спалахнула пожежа на площі понад 2 тис. кв. м у виробничому цеху в Холодногірському районі міста.

Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції, — пише у Фейсбук начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

Як зазначив в ефірі телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов, під завалами може перебувати ще близько десятьох людей.

Двоє з трьох тіл загиблих лишаються під завалами — працівники ДСНС поки не можуть їх деблокувати, сказав у нацмарафоні керівник Харківської ОВА.

Пожежу станом на 15.00 ще не загасили.