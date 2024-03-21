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Ракурс
До допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом - cпікер Джонсон

Спочатку бюджет, потім — допомога Україні: Нові обіцянки спікера Джонсона

21 бер 2024, 08:31
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон на прес-конференції 20 березня повідомив, що пріоритетом Конгресу є погодження бюджету уряду США на 2024 рік, а оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні та партнерам перейдуть вже найближчим часом.


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Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів про формат, в якому можуть винести допомогу Україні на голосування, Джонсон заявив, що це питання зараз активно обговорюють.

Серед наявних опцій він назвав:

  • розділення оборонної та гуманітарної допомоги Україні;
  • надання допомоги в кредит;
  • використання REPO Act — законопроєкту про конфіскацію російських активів та передачу цих коштів Києву, повідомляє «Голос Америки».

Водночас після 22 березня у засіданнях Палати представників починається двотижнева перерва, тож до законопроєкту про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю законодавці, найімовірніше, перейдуть після 8 квітня.

Джерело: Ракурс


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