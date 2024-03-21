Біля Кринок ЗСУ знищують більшість російських FPV-дронів — командир аеророзвідки

https://racurs.ua/ua/n193540-bilya-krynok-zsu-znyschuut-bilshist-rosiyskyh-fpv-droniv-komandyr-aerorozvidky.html

Ракурс

В районі плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра у районі Кринок українським підрозділам вдалося створили щит, що знищує більшість російських FPV-дронів.

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Про це написав у Телеграм командир групи аеророзвідки «Мадяр».

Військовий прокоментував скарги так званих російських воєнкорів на неефективність використання безпілотників на Херсонському напрямку.

Ворог визнає низьку ефективність застосовуваних FPV-дронів в околицях Кринків. Звісно, втратити приблизно 3 тис. дронів на невеличкій смузі — чутливо. Нехай далі пітніють, ми заряджені no limit. Не буду публічно вдаватися у подробиці і тонкощі створеного нами на плацдармі щита, що виявляє всі ті FPV і знищує близько 77% з них. Працюємо над збільшенням відсотку подавлених дронів (то вже засоби РЕБ) відносно виявлених, хоча очевидно, що абсолютного значення тут не досягти, — написав «Мадяр».

Раніше експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») заявив, що вже за чотири-п'ять місяців росіяни матимуть достатньо дронів, щоб атакувати кожного українського солдата на усіх напрямках фронту, тому слід шукати цьому протидію.