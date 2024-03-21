Мелоні викликали до суду свідчити у справі про фейкове порно

https://racurs.ua/ua/n193545-meloni-vyklykaly-do-sudu-svidchyty-u-spravi-pro-feykove-porno.html

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Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні подала до суду через непристойні відео, у яких її обличчя було накладено на чуже тіло.

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Мелоні вимагає 100 тис. євро компенсації через фейкові порновідео з її участю. Два чоловіки 40 і 73 років наклали її обличчя на тіла порноактрис за допомогою дипфейку та виклали фейковий ролик на порносайт, де його переглянули мільйони разів, пише Politico.

Мелоні виступить у суді 2 липня. Вона каже, що передасть гроші до фонду захисту жінок, які стали жертвами насильства, якщо отримає відшкодування.

Позов має на меті «надіслати повідомлення жінкам, які стали жертвами такого роду зловживань владою, не боятися висувати звинувачення, — додала адвокат.

Дипфейк — це зображення або відео, яке було оброблено цифровим способом, щоб накласти обличчя людини на інше тіло. Ця технологія стає все більш поширеною, що викликає занепокоєння щодо її ролі як у політичній дезінформації, так і в сексуальних домаганнях в Інтернеті.

Пізніше цього місяця Італія збирається представити законодавчі акти щодо регулювання штучного інтелекту, слідом за знаковим законом ЄС про штучний інтелект, який Європейський парламент схвалив минулого тижня.

Deepfakes не є незаконними в Європі відповідно до нового зводу правил ЄС щодо штучного інтелекту, але творці контенту повинні прозоро повідомляти про своє походження.

ЄС також вимагає від великих технологічних платформ, включаючи TikTok, X і Facebook, ідентифікувати створений штучним інтелектом контент відповідно до закону про модерацію контенту, Закону про цифрові послуги.