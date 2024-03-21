Російські добровольці пояснили військовий сенс своєї операції на території рф

https://racurs.ua/ua/n193548-rosiyski-dobrovolci-poyasnyly-viyskovyy-sens-svoieyi-operaciyi-na-terytoriyi-rf.html

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Легіон «Свобода Росії» пояснив військовий сенс своєї операції: вони зірвали новий наступ армії рф на Україну.

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Про це на пресконференції повідомив представник підрозділу Олексій Барановський, повідомляє LIGA.net.

У військовому сенсі вони були змушені перекидати значні сили з-під Куп’янська для утримання Бєлгородської та Курської областей. Фактично ми зірвали плани наступу армії росії, — сказав Барановський.

Він вважає, що російський легіон відвернув на себе тактичну авіацію, яка завдала понад 320 авіаударів, але всі бомби прилетіли на територію росії.

Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ділянки, де очікувалася масована атака росії, — заявив представник ЛСР.

Раніше легіон «Свобода Росії», Російський Добровольчий Корпус та Сибірський батальйон закликали керівництво Білгородської області разом з губернатором В’ячеславом Гладковим «припинити прикриватися громадянським населенням» та негайно евакуювати людей з усієї території Білгородської області.

Днями Гладков заявив, що в регіоні вночі не включатимуть сигналу повітряної тривоги, щоб не турбувати сон місцевих жителів.