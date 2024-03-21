У Запоріжжі затримала 19-річну агентку ФСБ, яка коригувала ракетні удари рф по оборонних підприємствах

https://racurs.ua/ua/n193549-u-zaporijji-zatrymala-19-richnu-agentku-fsb-yaka-koryguvala-raketni-udary-rf-po-oboronnyh.html

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СБУ затримала 19-річну агентку ФСБ, яка коригувала ракетні удари рф по оборонних підприємствах Запорізької області.

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Також студентка місцевого університету шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти їх дислокації.

Також вона «втемну» використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію.

Дівчину дистанційно завербували через її хрещену — колаборантку, яка входить до керівного складу окупаційної адміністрації росії в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі.

Тепер студентці загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які прикидалися переселенками, щоб уникнути правосуддя. Жінки організовували незаконний референдум рф, який відбувся під час окупації правобережної Херсонщини.

Одну із фігуранток затримали у Миколаєві, а іншу — в Чернівецькій області. Вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок.

За даними слідства, після захоплення Херсонської області обидві фігурантки підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних «виборчкомів», агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу росії.

Тоді 28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу «однодумців» та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах.

Інша зловмисниця здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала «потрібні» відмітки у «бюлетенях».

Її супроводжували озброєні загарбники, які у разі відмови людей підтримати кремлівський проєкт погрожували ув’язненням та конфіскацією майна. За співпрацю з агресором фігурантка отримала одноразову грошову «винагороду» та обіцянки подальших «перспектив» в окупаційній установі.

Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно».