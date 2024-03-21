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Ракурс
Сирський заявив про стабілізацію ситуації на сході Україні. Фото: Сирський у Telegram

Сирський заявив про стабілізацію ситуації на сході Україні

21 бер 2024, 19:20
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генералом Тьєрі Бюркаром.


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Він обговорив із союзником ситуацію на полі бою в Україні. Український головком завив, що на цей час українським Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України. Про це Сирський 21 березня повідомив у Telegram-каналі.

Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром, — йдеться у повідомленні.

Сирський подякував французькому уряду та народу за постійну та послідовну підтримку України. Окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.

Нагадаємо, напередодні бійці 60-ї окремої механізованої бригади відбили масований штурм супротивника на Лиманському напрямку, а їхні побратими з 93-ї та 63-ї ОМБ добили залишки особового складу та техніки. По ворогу працювали з артилерії, зокрема й з використанням касетних боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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