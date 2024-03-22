У ФРН обговорюють скасування соцвиплат для чоловіків з України

https://racurs.ua/ua/n193577-u-frn-obgovoruut-skasuvannya-socvyplat-dlya-cholovkiv-z-ukrayiny.html

Ракурс

Протягом останнього часу як в Україні, так і поза її межами триває активна дискусія — як бути із чоловіками, які виїхали за кордон? Український уряд закликає військовозобов’язаних громадян повернутися. Це підтримують і німецькі опозиційні політики.

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Ба більше, в усьому Євросоюзі обговорюють, як саме «стимулювати» українців повернутися і стати на захист своєї країни, пише Amal Berlin.

Нині на території ФРН перебувають 210 тис. чоловіків призовного віку з України. З них 125 тис. — отримують соцвиплати. Окремі політики вже закликають не лише перестати платити їм гроші, а й допомогти із врученням повісток. Проте владна коаліція — проти.

Від початку повномасштабного вторгнення Україну залишили мільйони людей. Значна частина з них перебуває саме в Німеччині. За даними Центрального реєстру іноземців (AZR), протягом останніх двох років до Німеччини в’їхали понад 250 тис. чоловіків призовного віку з України. Станом на 31 січня 2024 року майже всі вони, а саме 210 тис., все ще перебували на території ФРН. За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, 160 тис. з них є військовозобов’язаними, тобто віком 27−60 років.

Зауважимо, за деякими винятками, чоловікам віком 18−60 років заборонено залишати Україну. Попри це, багато з придатних до військової служби просто втекли — за попередніми підрахунками, близько 650 тис. українців цього віку проживають у ЄС, Швейцарії, Норвегії та Ліхтенштейні.

У 2023 році в українському Міноборони заговорили про необхідність повернення чоловіків, що втекли. Згодом в уряді підкреслили, що не планують жодних примусових заходів. Проте розмови про репатріацію «ухилянтів», зокрема за посередництва країн їхнього перебування, продовжують точитися.

Ми не будемо змушувати людей проходити військову службу проти їхньої волі, — наголошує міністр юстиції Марко Бушманн.

Олександр Мюллер, речник із питань оборонної політики парламентської фракції СвДП, нагадує: згідно з німецькою конституцією, ніхто не може служити в збройних силах проти своєї волі. Було б негуманно примушувати до цього людей з інших країн. Дискримінація біженців-чоловіків також не повинна допускатися".

Утім є й інша сторона питання — гроші, пише Amal Berlin.

За даними Федерального агентства з питань зайнятості, понад 125 тис. придатних до військової служби українців отримують соціальну допомогу.

Ці виплати опосередковано протидіють оборонним зусиллям України, а також не відповідають нашому розумінню обов’язкової військової служби та захисту власної країни, — наголошує речник з питань оборонної політики парламентської фракції ХДС/ХСС Флоріан Ган.

Ба більше, він заявляє: потрібно не лише зупинити виплати військовозобов’язаним українцям у Німеччині, але й допомогти із врученням їм повісток.

На початку року в Офісі президента України закликали західних партнерів зупинити фінансові виплати українським біженцям, аби ті повернулися додому і підтримували батьківщину як платники податків або військові. У Німеччині на це відреагували скептично, особливо у правлячій коаліції.

Всі біженці, які мають право на проживання в Німеччині, повинні отримувати однакові пільги, незалежно від їхнього походження, — наголошує Мюллер.

У Федеральному міністерстві праці також підкреслюють: допомога на прожитковий мінімум передбачена конституційним законодавством. А отже всі українці в Німеччині, зокрема і «ухилянти», які не можуть самостійно себе утримувати, мають право на соціальні виплати.